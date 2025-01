Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 23.01.2025 kam es um gegen 07:00 Uhr im Bereich der Oberen Kaiserstraße Rohrbach bis in die Kaiserstraße in St. Ingbert zu möglicherweise mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen grünen Ford Mustang. Dieser wurde in dem o.g. Bereich unsicher und teilweise in den Gegenverkehr geführt. Der Fahrer konnte in der Kaiserstraße durch Beamte der PI St. Ingbert gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer war stark alkoholisiert. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet oder wurde durch den oben beschriebenen PKW gefährdet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

