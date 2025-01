Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 22.01.2025 13:30 Uhr bis 17:50 Uhr parkt der geschädigte Heranwachsende sein Microcar in der Blieskasteler Straße in Höhe Hausnummer 169 ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigt beim Vorbeifahren das zuvor genannte Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels der Fahrerseite. Daraufhin entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell