POL-FR: Bötzingen: Mofafahrer mit 2,6 Promille unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Breisach am Samstag 16.11.2024 gegen 08:15 Uhr einen 46-jährigen Mofafahrer aus dem Verkehr ziehen, welcher mit 2,6 Promille in der Gottenheimer Straße am Straßenverkehr teilnahm. Im Anschluss an die Blutentnahme musste der Mann seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird vorgelegt.

