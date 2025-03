Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr ein motorisiertes Zweirad ohne erforderliches Kennzeichen die Magdeburger Allee in Erfurt. Dabei benutzte der Fahrer nicht, wie gewöhnlich die Fahrbahn der Straße, sondern den Gehweg. Bei Sichtung der zum Einsatz kommenden Streifenwagen entzog sich der Krad-Fahrer der Kontrolle und floh mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Verkehrsregeln. Trotz des Einsatzes einer großen Anzahl an Polizeikräften, konnte der Motrorradfahrer schlussendlich unerkannt fliehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Fahrzeug machen können. Außerdem werden Personen, welche durch den Fliehenden gefährdet wurden, gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel. 0361/7840- 0) zu melden. (BB)

