Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer von hochwertigem Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer des hier abgebildeten hochwertigen Fahrrades. Dieses wurde am 10.01.2025 in Weißensee in der Straße Langer Damm 6c sichergestellt. Das grau-rote Fahrrad ist von der Marke "Cube", Typ "Reaction" und hat einen Wert von über 3.000 Euro. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0008739 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell