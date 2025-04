Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Leitersturz führt zu Arbeitsunfall mit einem Schwerverletzten

Am heutigen Donnerstagmorgen, 24.04.2025, wurde ein 43-jähriger Baustellenmitarbeiter gegen 9:40 Uhr bei einem Sturz von einer Leiter in der Elisabeth-Hettich-Straße in Freiburg erheblich verletzt.

Der Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich alleinbeteiligt aus einer Höhe von rund zweieinhalb Metern von einer Leiter gestürzt. In Folge des Sturzes fiel außerdem eine Aluminiumplatte auf den Mann. Der 42-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzung und wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Freiburger Klinik transportiert. Lebengefahr bestand nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren an dem Rettungseinsatz auch die Freiburger Berufsfeuerwehr beteiligt.

