POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Tatverdächtige nach Raub an U-Bahn-Haltestelle in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren stehen im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt einen 60-Jährigen ausgeraubt zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprachen die beiden Beschuldigten den 60-Jährigen wohl bereits im Bereich der Brunnenstraße an. Als der Geschädigte schließlich mit einer S-Bahn der Linie S2 stadteinwärts fuhr, folgten die Männer ihm offenbar und stiegen gegen 08:20 Uhr gemeinsam mit ihm an der Haltestelle Marktplatz aus. An einem Fahrkartenautomaten soll der 22-Jährige den 60-Jährigen sodann von hinten zu Boden gerissen haben. Anschließend sollen beide Männer gewaltsam die Bauchtasche ihres am Boden liegenden Opfers an sich genommen haben. Nachdem sie von ihrem Opfer abließen, sollen die vermeintlichen Täter mit der Tatbeute zu Fuß in Richtung Schlossplatz geflüchtet sein.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen gelang es den Polizeibeamten, die beiden 22- und 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen und das mutmaßliche Diebesgut sicherzustellen.

Beide Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

