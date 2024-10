POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte Täter dringen in Wohnung ein

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich am Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Diedelsheim. Die Täter brachen die Kellertür auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Dort durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck, Münzen und Bargeld in bislang ...

