Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Brand eines Müllcontainerhauses

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 24.04.2025, meldete eine Anwohnerin kurz nach 21:00 Uhr ein Feuer in einem Müllcontainerhaus nahe der Bugginger Straße 61 im Freiburger Stadtteil Weingarten.

Beim Eintreffen der Polizei stand die geschlossene Struktur, in welcher Müllcontainer untergebracht waren, bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte kurz darauf durch die Feuerwehr gelöscht werden. Angrenzende Fahrzeuge oder auch Gebäude waren zu keiner Zeit in Gefahr. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Polizeiposten Freiburg-Weingarten.

ak

