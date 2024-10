Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude am Kirchhellener Ring ein. Vermutlich schafften es die Täter über ein Kellerfenster in das Gebäude. An mehreren Türen und Fenstern waren Aufbruchspuren zu erkennen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bei einem weiteren Einbruch konnten zur Beute ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Hier brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in ein Büro an der Kardinal-Hengsbach-Straße ein. Schränke und Räume wurden nach Beute durchsucht.

Castrop-Rauxel

Mit einer größeren Menge Kupfer flüchteten zwei unbekannte Männer nach einem Diebstahl aus einer Produktionshalle am Mittwoch. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter gegen 21:30 Uhr bemerkt. Einer der beiden Männer rannte danach vom Gelände und flüchtete in ein Auto (roter Seat). In dem Auto wartete bereits der Fahrer. Der Tatverdächtige auf dem Gelände konnte beschrieben werden.

Personenbeschreibung: männlich, 20-25 Jahre alt, 1,70-1,75m groß, schlank, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Bekleidung

Gladbeck

Zwischen Donnerstag 10:00 Uhr und Freitag 07:30 Uhr brachen Unbekannte in die Mensa einer Schule an der Schützenstraße ein. Um in das Gebäude zu kommen, hebelten sie ein Fenster auf. Als Beute nahmen die Einbrecher Getränkekisten mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Recklinghausen

Unbekannte entwendeten am vergangenen Mittwoch einen roten Toyota Land Cruiser. Das Fahrzeug stand zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr an der Josef-Wulff-Straße. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Das Fahrzeug wird mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen (RE) geführt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 08002 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell