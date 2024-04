LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Citroen den Mühlweg und wollte nach links in den Dammweg einbiegen. Hierbei übersah der Mann offenbar einen 55-jährigen Fahrradfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 55-Jährige kam zu Fall, wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

