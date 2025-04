Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: mehrere Diebstähle sowie räuberischer Diebstahl

Ein 26-jähriger Tunesier entwendete am Montag gegen 17:30 Uhr in einem Kaufhaus in der Weidenfelder Straße einer 56-Jährigen Kundin das Handy aus der Jackentasche. Als diese den Diebstahl bemerkte, konnte sie durch einen Anruf zusammen mit einer Mitarbeiterin ihr klingelndes Handy bei dem 26-Jährigen ausfindig machen. Sie hielten den Dieb daraufhin fest und forderten die Herausgabe des Diebesguts. Dieser stieß die Frau in ein Regal und flüchtete anschließend mit dem entwendeten Handy sowie einer Tasche voller nicht bezahlter Klamotten. Der 26-Jährige konnte kurz Zeit später am Bahnhof im Rahmen eines weiteren Handydiebstahls vorläufig festgenommen werden. Er soll zuvor bereits einer Kundin in einem Lebensmittelgeschäft in der Weidenfelder Straße ein Handy aus der Jackentasche entwendet haben. Bei den Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann ein dortiges Schließfach nutzte in welchem weiteres Diebesgut aufgefunden werden konnte. Der 26- Jährige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell