Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche

Aalen (ots)

Kernen: Einbruch in Gartenhütte

In der Zeit von Montag 20:30 Uhr und Dienstag 19:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück im Sandacker. Sodann hebelten sie die Tür der Hütte auf und entwendeten aus dem Inneren zwei Packungen Zigaretten im Wert von etwa 20 Euro. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Schmiden führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 9519130.

Murrhardt: Betrunken mit Pedelec unterwegs

In der Fornsbacher Straße konnte am Dienstag, gegen 17:20 Uhr ein 54-jähriger Mann angetroffen werden. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert mit seinem Pedelec unterwegs und in eine Grundstückshecke gefahren und dort stecken geblieben. Der 54-Jährige konnte bei Eintreffen der Polizei kaum stehen, lallte stark und hatte sich eingenässt. Er musste sich zunächst einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend zur Ausnüchterung mit aufs Polizeirevier genommen. Ihm droht eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kernen-Rommelshausen: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer Wirtschaft. Dazu warfen die unbekannten Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und brachen mehrere Schränke auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07151 41798.

Waiblingen: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Am frühen Mittwochmorgen fiel ein 62- jähriger Radfahrer den Polizeibeamten im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch seinen unsicheren Fahrstil auf dem Gehsteig der Alten Bundesstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle hatte der Mann erhebliche Schwierigkeiten von seinem Fahrrad zu steigen. Nach festgestelltem Alkoholgeruch gab er eine Atemprobe ab die knapp 1,4 Promille ergab. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Korb: Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag fuhr ein älterer Herr mit dessen Mercedes-Benz an der Ampelanlage der Waiblinger Straße auf die wartende BMW-Lenkerin auf. Durch den Aufprall wurde der BMW auf den ebenfalls wartenden Hondafahrer aufgeschoben wodurch Sachschaden von insgesamt 8000 EUR entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Winterbach: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Eine 19-jährige BMW Fahrerin wollte am Dienstagmittag in Winterbach auf die B29 in Fahrtrichtung Aalen auffahren, als ihr durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Vorfahrt genommen wurde und sie abrupt abbremsen musste. Hierdurch konnte die hinter ihr fahrende Ford-Lenkerin nichtmehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurden beide Frauen leicht verletzt. Darüber hinaus entstand Sachschaden von ca. 5000 EUR. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zum unbekannten Verursacherfahrzeug unter 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Fahrradunfall - Junge schwer verletzt

Am Dienstagmittag befuhr der 11- jährige Junge mit einem Fahrrad die abschüssige Helmut Glock Straße. Hierbei bremste er mit der Vorderbremse so stark, dass er über den Lenker nach vorne geschleudert wurde. Durch den Sturz erlitt er schwere Kopf- sowie innere Verletzungen. Er wurde von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Junge trug bei dem Unfall keinen Helm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell