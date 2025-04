Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Crailsheim: Brand in städtischer Sozialunterkunft.

Am 08.04.2025 kurz vor Mitternacht wurde der Polizei ein Brand in der städtischen Sozialunterkunft in der Burgbergstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war das erste Obergeschoss verraucht. Die Bewohner wurden evakuiert. In der Gemeinschaftsküche hatte ein Abfalleimer gebrannt, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Der Brand wurde nach ersten Ermittlungen durch entsorgte Zigarettenkippen verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Crailsheim aufgenommen. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Bewohner konnten, nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftet hat, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim war mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 5 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell