Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Auffahrunfall am Stauende mit tödlich verletzter Person

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Renault-Kleintransporters die BAB 6 in Richtung Nürnberg. Kurz nach der Anschlussstelle Wolpertshausen kam es aufgrund einer Baustelle zu einem Rückstau. Dort fuhr er am Stauende auf einen stehenden Lkw auf. Der Lkw wurde durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Lkw geschoben. Der Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die freiwillige Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften im Einsatz. Außerdem war ein Rettungshubschrauber sowie ein RTW und ein Notarzt vor Ort. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die A6 in Richtung Nürnberg ist zur Bergung der Fahrzeuge aktuell noch voll gesperrt. Der Verkehr wird ausgeleitet.

