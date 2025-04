Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Medizinische Ursache führt zu Unfall

Aalen (ots)

Oberrot: Medizinische Ursache führt zu Unfall

Am Dienstagvormittag, gegen 8:15 Uhr, verlor eine 58-jährige Skoda-Fahrerin auf der Straße "Im Rohrfeld" aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Graben neben der L1050 zum Stehen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen Zeugen und den anschließenden Rettungsdienst verstarb die 58-Jährige noch an der Unfallstelle an der medizinischen Ursache, die vor dem Unfall eingetreten waren.

