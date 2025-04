Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Fahrzeugbrand

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Die unbekannte Täterschaft versuchte am frühen Montagmorgen mittels eines Hebelwerkzeugs durch das ebenerdige Küchenfenster in eine Wohnung im Blütenäcker der Waiblinger Innenstadt einzudringen. Durch den Hebelversuch wurde die Alarmanlage aktiviert, welche ein hörbares Signal auslöste. Der 61- jährige Geschädigte wachte hierdurch auf, konnte jedoch keine Personen mehr feststellen. Am Fenster entstand geringer Sachschaden.

Waiblingen: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Die 36- jährige Opelfahrerin befuhr am Montagabend die Beinsteiner Straße als ihr Pkw während der Fahrt begann leicht zu rauchen. Als Sie am Parkplatz der Rundsporthalle anhielt um nachzusehen, stellte sie Flammen im Motorraum fest. In der Folge geriet das Fahrzeug in Brand wodurch große Teile des Motorraums ausbrannten. Die Feuerwehr Waiblingen konnte den Brand löschen. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Waiblingen: Unfall

Ein 23- jähriger Fiat Fahrer konnte am Montagmittag durch eine zivile Streife in der Neuen Rommelshauser Straße beim Bedienen eines Handys beobachtet werden. Als die Polizeibeamten versuchten den jungen Mann zum Anhalten zu bewegen, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und versuchte weg zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum auf einer Verkehrsinsel. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus besteht der Verdacht des vorherigen Drogenkonsums. Der Unfallfahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geringer vierstelliger Höhe. Der 23- Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Schorndorf: Versuchter Einbruch

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:05 Uhr versuchten unbekannte Täter über ein gekipptes Badezimmerfenster in eine Wohnung in der Mittleren Uferstraße einzudringen. Als die Wohnungsinhaberin durch ein Geräusch aufmerksam wurde und nachschaute, sah sie beim Einschalten des Lichts eine Hand in der Öffnung des gekippten Fensters. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Es entstand kein Sachschaden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten im Verlauf des Montagmorgens, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 10:00 Uhr die komplette linke Fahrzeugseite eines Opels. Dieser war in der Cannstatter Straße ordnungsgemäß geparkt. Hinweise zu den unbekannten Vandalen erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

