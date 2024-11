Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Technischer Defekt an Kleinbus

Größere Mengen Diesel verlor ein 58-Jähriger am Dienstag in Wiblingen

Ulm (ots)

Der 58-Jährige fuhr mit seinem Ford in der Hauptstraße in Richtung Neu-Ulm. An seinem Auto gab es einen technischen Defekt und eine größere Menge Dieselkraftstoff floss aus dem Fahrzeug. Er zog die Dieselspur bis zum Ostermahdweg hinter sich her. Dort blieb der Ford liegen. Ein Zeuge meldete die Dieselspur gegen 17.30 Uhr über Notruf. Aufgrund der Größe der Dieselspur wurde ein Spezialfahrzeug angefordert, welche die Fahrbahn reinigte. An der Stelle wo der Ford liegen blieb, hatte sich eine Diesellache gebildet. Dort musste das Erdreich abgetragen werden. Ein Vertreter der Stadt Ulm befand sich zur Begutachtung vor Ort. Zu einer Umweltgefährdung kam es wohl nicht.

