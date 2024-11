Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Einbruch scheitert

Am Mittwoch versuchte ein Einbrecher in ein Haus zu gelangen.

Ulm (ots)

Zwischen 7 und 18 Uhr begab sich ein Unbekannter auf das Grundstück in der Magenaustraße. An dem Haus versuchte er die Haustür aufzubrechen. Der Versuch misslang und der Unbekannte gelangte nicht in das Gebäude. Auch wurde nichts gestohlen. Die Bewohnerin bemerkte am Abend bei ihrer Heimkehr die beschädigte Eingangstür.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

- Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit. - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen. - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.

Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

