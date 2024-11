Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 14-Jähriger in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

Am Dienstag soll ein 14-Jähriger in Schelklingen einen Jugendlichen mit einem Messer angegriffen haben.

Die Tat ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Konradistraße. Aus einem bislang unbekannten Grund kam es zwischen zwei 14-jährigen Bewohnern einer Jugendeinrichtung unmittelbar vor dem Gebäude zum Streit. Dabei soll der 14-jährige Beschuldigte seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Laut Zeugen soll der Angreifer wohl versucht haben, sein Opfer mit dem Messer gezielt im Bereich von Hals und Kopf zu verletzen. Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit oberflächlichen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Der 14-jährige Tatverdächtige wurde durch die Polizei widerstandslos in der Jugendeinrichtung vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige am Mittwoch der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Der 14-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe und auch das Motiv der Tat sind bislang unklar. Der Tatverdächtige und der Geschädigte sollen sich als Bewohner der Jugendeinrichtung gekannt haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

++++2259345

