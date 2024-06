POL-HRO: Leblose Person in Toitenwinkel - keine Hinweise auf Straftat

Rostock (ots) - An der Fassade eines Schulgebäudes im Bertha-von-Suttner-Ring in Rostock sind am Morgen des 25.06.2024 unter anderem mehrere Hakenkreuze sowie eine fremdenfeindliche Parole festgestellt worden. Unbekannte Täter brachten die Schriftzüge vermutlich in der Nacht vom 24.06.2024 zum 25.06.2024 zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr an. Ein Mitarbeiter der ...

