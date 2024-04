Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Geschäft für Bürobedarf

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, löste der Einbruchsalarm eines Geschäftes für Büroartikel in der Förstemannstraße aus. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass sich Unbekannte gewaltsam über eine rückseitig gelegene Sicherheitstür Zutritt in den Markt verschafft hatten. Der dabei ausgelöste Alarm sorgte offenbar dafür, dass die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben abließen und ohne Beutegut aus dem Geschäft flüchteten. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0104545

