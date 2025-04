POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus PKW, Auto beschädigt, Unfallflucht, E-Scooter gestohlen

Aalen (ots) - Althütte: Dachstuhlbrand Beim Abflammen von Unkraut mittels Brenner kam es am Montagnachmittag gegen 16:55 Uhr in der Straße Im Kugelhof zunächst zu einem Heckenbrand. Aufgrund des Funkenfluges gerieten Teile des Daches der Doppelhaushälfte in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Althütte, Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim mit insgesamt 12 ...

