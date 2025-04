Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete zwischen Sonntagabend 19:30 Uhr und Montagmorgen 06:30 Uhr einen Laptop aus einem in der Ellwanger Straße geparkten Pkw. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Crailsheim: Unfallflucht in Einbahnstraße

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr die Einbahnstraße in der Fronbergstraße entgegengesetzt der zulässigen Fahrtrichtung. Dabei streifte er den VW einer entgegenkommenden 50-jährigen Frau und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus Fahrzeug

Zwischen Freitag und Montag wurden mehrere Werkzeuge aus einem geparkten Firmenfahrzeug in der Hofwiesenstraße entwendet. Diese besitzen einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell