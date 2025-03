Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Frau rammt geparkten PKW in Olsberg

Olsberg (ots)

Der Löschzug Bigge - Olsberg wurde am Samstagabend gegen 22:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. 30 Einsatzkräfte rückten mit fünf Fahrzeugen nach Bigge aus. Eine 38-jährige Skoda Fahrerin war auf der Straße Prowinkel von Bigge in Richtung Gevelinghausen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Eichenweg hatte sie offenbar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW 530 Kombi übersehen und diesen gerammt. Der Skoda kippte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrerseite. Bewohner und Gäste eines angrenzenden Hauses hatten die Unfallgeräusche gehört und Nachgesehen. Sie befreiten die Fahrerin sowie ihren 39 jährigen Beifahrer über die Seitentür und die Heckklappe des Skodas. Beide waren zum Glück nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr aufgenommen, der Brandschutz sichergestellt und das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Fahrzeuge unterstützt. Die K15 war während des gesamten Einsatzes bis etwa 0:00 Uhr voll gesperrt.

