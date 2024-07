Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Pärchen unterschlägt Geldbörse eines 13-Jährigen und wird von Bundespolizei gestellt

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 14. Juli 2024 erschien gegen 16:30 Uhr ein Jugendli-cher auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab an, kurz zuvor seine Geldbörse verloren zu haben. Darin befanden sich diverse Ausweisdokumente, eine Bankkarte und ca. 80 Euro Bargeld. Sofort informierte Einsatzkräfte konnten mittels der Video-auswertung der Überwachungskamera ermitteln, dass der Teenager sein Portemonnaie vor dem Haupteingang des Bahnhofes verloren hatte. Kurz darauf wurde die Börse von einem Pärchen vom Boden aufgehoben. Leider handelte es sich bei dem 55-Jährigen und seiner 47-jährigen Begleiterin nicht um ehrliche Finder. Eine Streife der Bundespolizei traf die beiden Deutschen kurze Zeit später am zentralen Omnibusbahnhof an. Auf Nachfrage holten diese das Eigentum des 13-Jährigen heraus und übergaben es den Beamten. Es erfolgte eine Mitnahme zur Dienststelle und die Identitätsfeststellung der beiden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell