Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mit Haftbefehl gesucht, Ausweis und Geldkarten anderer Personen gefunden

Magdeburg (ots)

1350 Euro Geldstrafe konnten nicht gezahlt werden, weshalb ein 47-Jähriger für 45 Tage ins Gefängnis muss. Bei den zuvor notwendigen polizeilichen Maßnahmen kamen noch weitere Feststellungen hinzu: Ei-ne Streife der Bundespolizei kontrollierte den Mann am Sonntag, den 14. Juli 2024, gegen 17:45 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg. Die fahn-dungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab gleich zwei Aus-schreibungen: Die Staatsanwaltschaft Magdeburg suchte aufgrund eige-ner Ermittlungen wegen Diebstahls nach dem derzeitigen Wohnort des Mannes. Zudem lag ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg vor. Demnach wurde er bereits im November 2022 wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis angeklagt und zu der besagten Geldstrafe beziehungsweise 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Gesuchte unbekannten Aufenthaltes war, erging der Haftbefehl im Februar dieses Jahres. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle auf Bahnsteig eins. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Deutschen und seiner Sachen fanden die Einsatzkräfte einen Personalausweis einer 60-Jährigen, welcher zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war sowie diverse Geldkarten weiterer Personen. Das Dokument und die Karten wurden sichergestellt und eine neue Strafanzeige wegen Unterschlagung gefertigt. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, übergaben die Bundespolizisten den Mann an eine Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber schriftlich in Kenntnis gesetzt.

