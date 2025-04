Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei, Unfälle, geschlagen und bedroht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Mittwoch, 02.04.25, wurde festgestellt, dass eine Trafostation in der Konrad-Zuse-Straße von Unbekannten mit einem Schriftzug in silberner und roter Farbe beschmiert wurde. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Ein 57-Jähriger Ford-Fahrer musste am Montag gegen 07:50 Uhr verkehrsbedingt in der Goethestraße kurz vor dem Kreuzungsbereich Rektor-Klaus-Straße anhalten. Als ein Pkw links an ihm vorbeifuhr, um auf die dortige Linksabbiegespur zu fahren, berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagmittag und Samstagmittag einen Ford Transit, der in der Eugen-Bolz-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Lauchheim: Heckscheibe eingeschlagen

An einem VW, der von Sonntagabend bis Montagmorgen in der Mühlgasse abgestellt war, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise auf den unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Westhausen: Geschlagen und bedroht

Ein 26-Jähriger hielt sich am Freitagabend mit einem weiteren Mann auf einem Spielplatz in der Beethovenstraße auf. Nach eigenen Angaben sollen gegen 22.45 Uhr plötzlich zwei maskierte Männer aufgetaucht sein. Einer der beiden habe den 26-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie mit einer Pistole bedroht. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine polizeiliche Fahndung erbrachte keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern. Diese werden als 18 bis 23 Jahre alt beschrieben, 175-180 cm groß, schwarz gekleidet und sprachen gutes Deutsch. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter Telefon 07363/919040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell