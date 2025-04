Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen/Oberkochen: Unfallflucht

Ein 48-Jähriger parkte am Freitag gegen 9:30 Uhr seinen VW auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße. Als er gegen 14:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Am Samstag beschädigte ein Unbekannter in der Waldhäuser Straße einen Seat, welcher dort zwischen 13:20 Uhr und 21:40 Uhr abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Freitag auf der L1084 einen Unfall verursacht. Anschließend versuchte er, vom Unfallort zu flüchten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:45 Uhr auf der L1084 zwischen Unterkochen und Ebnat. Der 62-Jährige befuhr dort mit seinem Audi die Ebnater Steige von Unterkochen nach Ebnat. In einer scharfen Linkskurve geriet er, aufgrund seiner Alkoholisierung, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen mehrere Verkehrszeichen und wurde anschließend von einer Böschung abgewiesen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hierbei verlor das Fahrzeug Betriebsmittel über eine Strecke von etwa 1,5 km. Nachdem die Polizei am Unfallort eingetroffen war, verweigerte der 62-Jährige jegliche Mitarbeit und versuchte vom Unfallort zu flüchten. Er wurde durch die Beamten geschlossen und zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Die Ebnater Steige musste zur Fahrbahnreinigung teilgesperrt werden.

Bopfingen/Oberdorf: Unfallflucht

Am Samstag parkte ein 27-Jähriger gegen 18 Uhr seinen Peugeot an einer Bushaltestelle in der Lehstraße. Als er am Sonntag, gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Neuler: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Sonntag befuhr gegen 12:15 Uhr eine 49-jährige Skoda-Fahrerin die K3236 von Sulzdorf nach Neuler. Als sie hier einen vor ihr fahrenden 16-jährigen Motorradfahrer überholen wollte, übersah sie, dass dieser zeitgleich nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Durch den Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Als am Samstag ein 86-Jähriger mit seinem BMW aus einem Grundstück in die Fayencestraße einfahren wollte, übersah er die Vorfahrt eines dort fahrenden 59-jährigen Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 59-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 11000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Gullydeckel entfernt-Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 9:10 Uhr einen Gullydeckel in der Weilerstraße entfernt und in den angrenzenden Grünstreifen geworfen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Fußgänger erfasst

Eine 43-Jährige befuhr am Samstag gegen 14:50 Uhr die Straße "An der Rems". Hierbei erfasste sie eine 63-jährige Fußgängerin, die bei grüner Ampel gerade die Straße überqueren wollte. Die 63-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Aufgrund tiefstehender Sonne übersah am Sonntag gegen 18 Uhr eine 23-jährige BMW Fahrerin beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Katzenbuckel" stehenden Opel eines 65-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr einen geparkten Renault in der Hospitalgasse mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Lorch: Mehrere Diebstähle aus PKW

Zwischen Freitag, 23:45 Uhr und Samstag, 7:15 Uhr brachen Diebe einen VW, welcher in der Schulstraße abgestellt war, auf. Aus dem Fahrzeug wurden einige Bekleidungsstücke im Wert von rund 7000 Euro entwendet.

Am Samstagfrüh wurde gegen 6:40 Uhr aus einem Mercedes in der Haldenbergstraße ein Koffer sowie ein Rucksack entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 1000 Euro.

Zwischen 1:30 Uhr und 3:40 Uhr am Samstagmorgen entwendeten die Diebe in der Schulstraße aus einem VW unter anderem Bargeld und einen Motorradschlüssel a Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

