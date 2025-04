Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis: Fahrradunfall, Motorradunfall, illegales Fahrzeugrennen

Aalen (ots)

Burgstetten: alkoholisierter Fahrradlenker verletzt sich bei Unfall

Am Samstagnachmittag gegen 14:48 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer einen Feldweg im Bereich Stiftsgrundhof. Im Einmündungsbereich zur Breitwiese stürzte er alleinbeteiligt und verletzt sich leicht ab Schulter und den Beinen. Während der Unfallaufnahme wurde ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt und es musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Verletzte verblieb im Krankenhaus.

Schorndorf: gestürzter Motorradlenker

Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradlenker die Landstraße 1151 in Fahrtrichtung Schlichten. Vor einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden. Sein Motorrad kollidierte noch mit der Leitplanke. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Waiblingen: verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Sonntagmorgen gegen 04:13 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Waiblingen im Bereich der Mayenner Straße in Waiblingen einen Audi mit Münchener Zulassung anhalten und kontrollieren. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinhorn hielt das Fahrzeug nicht an. Stattdessen gab er Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer circa 9-minütigen Hinterherfahrt, sprang der Fahrer im Bereich der Alten Rommelshauser Straße aus dem noch rollenden Fahrzeug hinaus und rannte weg. Der Audi rollte gegen eine Böschung und es kam zum bislang noch unbekannten Sachschaden. Der 22-jährige Audi Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Er wird jetzt wegen unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, illegalem Kraftfahrzeugrennen usw. zur Rechenschaft gezogen.

