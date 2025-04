POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz in Blaufelden

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfall mit drei Fahrzeugen Am Freitag gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Buchstraße in Schwäbisch Gmünd ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 63-Jähriger fuhr in Folge Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden Fiat auf und schob diesen noch auf einen VW auf. Dabei wurden die beiden Insassen in dem Fiat und dem VW jeweils leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

