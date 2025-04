POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Suche nach Kleinflugzeug ohne Ergebnis beendet

Aalen (ots) - Schorndorf: Unfall - Gänge verwechselt Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr verwechselte eine 25-jährige BMW-Fahrerin in der Burgstraße die Gänge. Beim Anfahren legte sie versehentlich den Rückwärts, anstatt eines Vorwärtsganges ein und fuhr auf den hinter ihr stehenden VW eines 61-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Welzheim: Fahrraddiebstahl Am ...

