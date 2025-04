Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstähle aus Pkw

Aalen (ots)

Ilshofen: Diebstähle aus mehreren Pkw

Zwischen Donnerstag und Freitag wurden aus drei Pkw in der Mühlstraße, der Hans-Müller-Straße und der Bahnhofstraße diverse Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 940010 um Hinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitagvormittag gegen 09 Uhr befuhr ein 53-jähriger Sattelzuglenker die K2576 von der Autobahn kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Dabei kam ihm ein anderer Lkw entgegen. Dieser geriet aus bislang unbekannter Ursache zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Hierdurch entstand am Sattelzug des 53-Jährigen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der andere Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell