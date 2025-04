Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht und Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstag, gegen 19:45 Uhr parkte ein 19-jähriger Skoda-Fahrer rückwärts auf einem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Sulzbacher Straße aus. Dabei übersah dieser den ordnungsgemäß geparkten BMW einer 37-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Sulzbach a.d.Murr: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag, 30.03. zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr einen geparkten Opel. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte den, in der Gartenstraße stehenden, Opel vermutlich beim Ausparken oder Rangieren und hinterließ einen Sachschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Sulzbach bittet Zeugen und Hinweisgeber um telefonische Kontaktaufnahme unter 07193 352.

Welzheim: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi die Rudersberger Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Wilhelmstraße missachtete die Mitsubishi-Fahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Mazda eines 32-Jährigen. Es kam zum Unfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Welzheim: Unfall beim Wenden

Ein 84-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte am Donnerstag, gegen 14:50 Uhr im Kreuzungsbereich Burgstraße und Rienharzer Straße wenden. Aufgrund von Unachtsamkeit streifte er dabei das Fahrzeugheck des ordnungsgemäß entgegenkommenden Toyotas einer 49-Jährigen. Bilanz des Unfalls sind etwa 3.500 Euro Gesamtschaden.

Waiblingen: Einbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Lebensmittelgeschäft in der Lange Straße der Waiblinger Innenstadt eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster konnten sich unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude verschaffen und mehrere Hundert Euro Bargeld entwenden. Durch die Tatausführung entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 - 9500 entgegen.

