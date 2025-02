Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz nach Meinungsverschiedenheit in Lebensmitteldiscounter

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.02.2025 gegen 18:45 Uhr kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Mitcherlichstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Meinungsverschiedenheit. Eine 51-Jährige aus Wilhelmshaven fühlte sich vom Husten der hinter ihr wartenden 42-Jährigen aus Wilhelmshaven derart gestört, dass sie diese darauf hinweisen wollte. Aus einer Beleidigung wurde eine körperliche Auseinandersetzung am Pfandautomaten, in der die 51-Jährige das Opfer erst trat und anschließend schlug.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Beleidigung und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell