POL-WHV: Kfz-Aufbruch in Wilhelmshaven: Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am 21. Februar 2025 kam es auf dem Parkplatz am Rathausplatz in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Heck linksseitig beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:55 Uhr und 10:15 Uhr und wurde anhand des Schadensbilds von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug ...

