Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever für den Zeitraum 21.02. bis 23.02.2025:

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 21.02.2025:

Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Am Freitagnachmittag kam es um 18:17 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Bereich der Orbisstraße/B210 in Schortens. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven beabsichtigte aus der Orbisstraße kommend nach links auf die B210 in Richtung Wilhelmshaven einzufahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Friesland. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Friesländers so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt.

Samstag, 22.02.2025:

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 22.02.2025, gegen 03:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Jever die Plaggestraße in Schortens in nordöstlicher Richtung. Im Bereich der Einmündung Plaggestraße/Nordfrostring kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsmast. Die Fahrzeugführerin und alleinige Insassin im Pkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Person unter Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille, was zur Anordnung und Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Strafverfahrens führte.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Am 22.02.2025, gegen 11:40 Uhr, führten Beamte des PK Jever auf der OIdenburger Straße in Schortens Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei einem der zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmer, einem 24-Jährigen aus Sande, wurde im Rahmen der Kontrolle und Einleitung des entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens festgestellt, dass die Person deutliche Auffälligkeiten aufwies, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt hindeuteten. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein weiteres Verfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Sonntag, 23.02.2025:

Körperliche Auseinandersetzung nach Streitigkeiten zwischen mehreren Personen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierten kurz vor 01:00 Uhr im Niederweg in Schortens zunächst rein verbale Streitigkeiten während einer Feierlichkeit. Ein 25-jähriges männliches Opfer aus Schortens wurde durch zwei weitere männliche Personen mehrfach geschlagen und zu Boden gestoßen. Das Opfer wurde dabei so stark verletzt, dass ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste und ein Transport ins Krankenhaus erfolgte. Bei einem der beiden mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Schortens. Die Ermittlungen zur weiteren tatbeteiligten männlichen Person dauern an.

