POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für den Zeitraum 21.02. - 23.02.2025

Fahren unter dem Einfluss von THC & Opiaten

Am Freitagvormittag, um 10:35 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven den 35-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw auf der Friedrich-Paffrath-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC und Opiate. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Dem Fahrzeugführer droht ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot.

Fahren unter dem Einfluss von THC

Am Freitagnachmittag, um 16:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven den 23-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw auf der Bahnhofstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Dem Fahrzeugführer droht ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagnachmittag, um 15:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven den 51-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw auf der Gökerstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung durch Kokain. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Dem Fahrzeugführer droht ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Rahmen der Streife stellte die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr einen 22-jährigen jungen Wilhelmshavener fest, der die Gebäudewand der katholischen Christus-König-Kirche in der Posener Straße in Wilhelmshaven besprühte. Die genutzte Spraydose wurde beschlagnahmt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 1,69%o. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen folgte die Entlassung des Mannes.

Ladendiebstahl bei H&M - Zeugen gesucht

Am Samstag, 22.02., kam es mittags gegen 14:00 Uhr zu einem Diebstahl im Bekleidungsgeschäft H&M in der Nordseepassage Wilhelmshaven. Ein gemeinschaftlich agierendes Pärchen entwendete Waren im Wert von über 1.500EUR, ließ die Ware jedoch bei der Flucht zurück. Eine Frau um ca. 30 Jahre hielt sich über eine Stunde im Geschäft auf und befüllte nach und nach eine größere Tasche, die sie in Ausgangsnähe positionierte. Daraufhin betrat ein auffällig dicker Mann den Geschäftsraum, nahm die Tasche an sich und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Aufgrund einer Diebstahlssicherung kam es zu einem Alarm. Als der Dieb bemerkte, dass der Diebstahl bemerkt war und jemand hinter ihm herlief, ließ er die Tasche in der Passage fallen und entfernte sich, während das Sicherheitspersonal die Tasche an sich nahm. Im Nachgang konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Brände in Wilhelmshaven in kurzem zeitlichen Abstand

Am Freitagabend kam es im Zeitraum von 20:48 Uhr - 23:45 Uhr zu insgesamt sieben Brandereignissen im Stadtgebiet Wilhelmshavens. Zunächst geriet eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage am Neuengrodener Weg in Brand und brannte vollkommen aus. Im Anschluss kam es zu drei Pkw-Bränden in der Langeoogstraße/Ölhafendamm, in der Mitscherlichstraße und in der Oldebrüggestraße/Werftstraße. Bei zwei Pkw konnten die Feuer frühzeitig festgestellt und gelöscht werden, so dass geringer Schaden entstand. Der Pkw in der Oldebrüggestraße brannte im Frontbereich vollständig. Am Pkw entstand ein Totalschaden (~ 5000EUR). Im weiteren Verlauf kam es in der Bismarckstraße zum Brand von Gartenstühlen, Mülleimerbränden in "Am Wiesenhof" und Containerbränden in der tom-Brok-Straße. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000EUR geschätzt. An einigen Brandorten liegen Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung vor. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen allen Brandorten besteht, ist derzeit unklar.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden bzw. deren Ursachen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

