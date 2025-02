POL-WHV: Vermeintliches Diebesgut in Wilhelmshaven gefunden

Jever (ots) - Am 20.02.2025, gegen 12:00 Uhr ist ein Brand in einer Halle am Abfallwirtschaftszentrum Wiefels ausgebrochen. Die Halle, die eine Größe von knapp 5.000 m² Metern hat, ist mit Materialen zur Zementherstellung gefüllt. Die Anwohnenden sind aktuell angehalten, Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten dauern an und werden voraussichtlich bis in die Abendstunden stattfinden. Rückfragen bitte ...

