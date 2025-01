Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei in Koblenz

Koblenz (ots)

Zu insgesamt 18 Einbrüchen in Kellerräume kam es durch bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 22.01.2025, 20:45 Uhr und Donnerstag, 23.01.2025, 02:00 Uhr. Zuerst wurde in einen Kellerraum in der Stademannstraße eingebrochen und ein Koffer entwendet. Im weiteren Verlauf des Abends/ der Nacht verschafften sich die Täter dann durch Gewaltaufwendung Zutritt zu Kellern dreier Mehrfamilienhäuser in der Saurbornstraße. Dabei wurden 15 Kellerräume gewaltsam aufgebrochen. Aus einem Kellerabteil wurde eine hochwertige Wärmebildkamera entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.

