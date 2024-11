Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.11.2024

Am Dienstagmittag kam es in Bredelem zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Schlade.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:15 Uhr über eine Feuertreppe Zutritt zu einem Balkon der Wohnung, die sich im ersten Stock befindet und öffneten gewaltsam die Balkontür. Anschließend durchwühlten der oder die Täter mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. An der Balkontür entsteht ein Schaden von ungefähr 2000 Euro.

Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler nach möglichen Beobachtungen oder Hinweisen aus der Bevölkerung, die unter der Amtsnummer 05321-3390 entgegengenommen werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfshagen wurde am Dienstagmorgen eine Radfahrerin leicht verletzt.

Gegen 8 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau aus Goslar mit ihrem VW Golf die Straße Im Tölletal Richtung Oberharz. Beim Abbiegen in die Straße Am Sülteberg übersah sie eine 53-jährige Radfahrerin, die gerade die Straße querte, so dass es zum Unfall kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Gegen 05:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Sachsen- Anhalt mit seinem Kleintransporter der Marke Iveco die B82 in Fahrtrichtung Von- Garßen- Straße. Als er an der Riechenberger Spange nach links in Richtung B6 abbiegen wollte, durchfuhr er aus bislang unbekannter Ursache den begrünten Mittelstreifen und die Gegenfahrbahn und kam im Graben zum Stehen, wodurch ein angrenzender Wildzaun beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Am Transporter entstand ein Schaden von ungefähr 6000 Euro.

Die B6 musste im Verlauf der Unfallaufnahme aufgrund von Abschleppmaßnahmen für eine halbe Stunde gesperrt werden.

