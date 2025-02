Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Raub

Altena (ots)

Die Polizei hat in der Nacht in Werdohl einen 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am gestrigen Donnerstag in Altena mit einem Messer einen 50-jährigen Mann überfallen zu haben. Er wird heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund der Berichte über den Raub an der Grundschule meldete sich gestern ein Ehepaar aus der Schubertstraße. Ein Unbekannter hatte in der Nacht versucht, bei ihnen einzubrechen. Sie legten der Polizei ein Video vor, auf dem der Tatverdächtige zu sehen ist. Bis auf Gegenstände von geringem Wert, die er von der Terrasse mitnahm, machte er keine Beute.

In der Nacht war der Raub am Breitenhagen Gesprächsthema in einer Spielhalle in Werdohl. Ein 17-jähriger Gast hörte zu und bekannte, dass er derjenige gewesen sei, der den Mann überfallen habe. Die aufmerksamen Zeugen informierten die Polizei, die den Tatverdächtigen gegen 23.30 Uhr festnahmen. Er räumt die Tat ein. Bei einer Hausdurchsuchung in der Nacht stellte die Polizei Beweismittel sicher. Zeugen identifizierten den 17-Jährigen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Schweren Raubes. Der offiziell in Werdohl gemeldete junge Mann wird heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden wird. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell