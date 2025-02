Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 21.-23.02.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss - Zetel

Am Sonntag, gegen 00.20 Uhr, wurde ein 35-jähriger Führer eines Pkw von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Zetel angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,43 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und anschließender Verkehrsunfallflucht - Varel

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, beabsichtigt eine 23-jährige Führerin eines Pkw in Varel von der Haferkampstraße nach rechts in die Neumarktstraße abzubiegen. Dabei kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Pfeiler und eine Hausfassade. Nach dem Unfall entfernt sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund polizeilicher Ermittlungen konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin ermittelt und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Zum Unfallzeitpunkt stand die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholkonzentration 1,24 Promille), so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zetel

Am Sonntag, gegen 05:30 Uhr, kam ein 51-jähriger Führer eines Pkw, auf der B 437, zwischen Bockhorn und Neuenburg von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Da dieser zudem unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholkonzentration 1,13 Promille) wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

