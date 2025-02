Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf dem Parkplatz Rathausplatz - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 21. Februar 2025 kam es auf dem Parkplatz am Rathausplatz in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Heck linksseitig beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:55 Uhr und 10:15 Uhr und wurde anhand des Schadensbilds von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug verursacht. Der oder die Fahrer/in des flüchtigen Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Wilhelmshaven ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Mithilfe: Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421-9420 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell