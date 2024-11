Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241114 - 1105 Frankfurt - Dornbusch: Unfall an Haltestelle - Frau verstorben

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Mittwoch (14.11.2024) kam es an einer U-Bahn-Haltestelle zu einem Unfallgeschehen, bei dem eine 59-jährige Frau so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt um kurz vor 09.40 Uhr eine U-Bahn der Linie 2 an der U-Bahn-Station "Fritz-Tarnow-Straße", die zu diesem Zeitpunkt auf der Eschersheimer Landstraße in Richtung Südbahnhof unterwegs war.

Als die U-Bahn im Begriff war den Bahnübergang zu passieren, betrat plötzlich eine Frau aus bislang unbekannten Gründen den Bahnübergang für Fußgänger und lief los. Hierbei erfasste die U-Bahn die Frau, woraufhin sie unter die U-Bahn geriet. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie vor Ort verstarb.

Die U-Bahn-Strecke musste für die weiteren Maßnahmen an der Unfallstelle gesperrt werden. Ein Gutachter wurde angefordert sowie die Sicherung von Videoaufzeichnungen veranlasst.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

