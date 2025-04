Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Auffahrunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Scheibe beschädigt

Am Mittwochnachmittag gegen 13:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Mann die Scheibe eines Wohnhauses in der Bergwerkstraße, indem er einen Stein gegen die Scheibe warf. Der Mann konnte von einem Zeugen als etwa 30-40 Jahre alt, circa 1,70 cm groß mit dunklem Bart beschrieben werden. Er trug eine schwarze Jacke, Jeans und eine Wollmütze.

Rot am See: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte am Donnerstag zwischen 08:20 Uhr und 09 Uhr einen in der Raiffeisenstraße auf dem Parkplatz des Rathauses geparkten Pkw und verursachte so Sachschaden. Der Polizeiposten Rot am See nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 08:30 Uhr und 11 Uhr einen in der Crailsheimer Straße auf einem Parkplatz geparkten Mini und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mini-Fahrer die Crailsheimer Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Der 44-Jährige fuhr auf eine 21-jährige VW-Fahrerin auf, sodass diese auf einen davor fahrenden 35-Jährigen Volvo-Fahrer geschoben wurde. Der 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

