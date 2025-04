POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstähle aus PKW

Aalen (ots) - Hüttlingen: PKW Scheibe beschädigt Am Mittwoch wurde zwischen 12:45 Uhr und 19:15 Uhr eine Scheibe an einem Hyundai in der Abtsgmünder Straße beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen. Aalen: Leicht verletzt bei Auffahrunfall Beim Anfahren fuhr am Donnerstag, gegen 7:15 Uhr, eine 22-Jährige mit ihrem Dacia in der Gartenstraße auf einen vor ihr fahrenden Seat einer 36-Jährigen auf. Durch den Aufprall ...

