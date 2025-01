Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht auf Wilhelmshöher Allee: Ermittler fahnden nach gelbem Reisebus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Noch keine konkreten Hinweise auf den flüchtigen Verursacher eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen und Zeugenbefragungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein an dem Unfall beteiligter Autofahrer aus Friedrichshafen berichtet, war er gegen 16:20 Uhr mit seinem Mercedes stadteinwärts auf der Wilhelmshöher Allee auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr auf der rechten Spur ein Reisebus, der beim Rechtsabbiegen in die Schönfelder Straße so weit ausschwenkte, dass der angebaute Zusatzträger am Heck des Busses gegen die rechte Seite seines Fahrzeugs stieß, so der Mercedesfahrer. Der Verursacher, ein gelber Doppeldecker-Reisebus, soll anschließend ohne anzuhalten in Richtung Auestadion weggefahren sein. An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden, den die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte auf rund 10.000 Euro beziffern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Reisebus und dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

