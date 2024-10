POL-SI: Unbekannte verletzten Passanten in Siegener Innenstadt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (10. Oktober) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Leimbachstraße gekommen, bei dem ein 46-jähriger Mann einem 31-jährigen Polizeibeamten in den Finger biss. Gegen 17:22 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Leimbachstraße sollte demnach dort vor Ort randalieren. Die vor Ort ...

mehr