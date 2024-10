Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer biss Polizeibeamten in den Finger - #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (10. Oktober) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Leimbachstraße gekommen, bei dem ein 46-jähriger Mann einem 31-jährigen Polizeibeamten in den Finger biss.

Gegen 17:22 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Leimbachstraße sollte demnach dort vor Ort randalieren. Die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte konnten ermitteln, dass ein 46-jähriger Bewohner mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Streit geraten war. Als die Beamten den Mann zur Rede stellen wollte, verhielt dieser sich aggressiv und unkooperativ. Das Inventar seiner Unterkunft hatte er teilweise verwüstet.

Da sich der stark alkoholisierte Randalierer nicht beruhigen ließ, sollte er zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Hiergegen sperrte sich der 46-Jährige und biss einem 31-jährigen Polizeibeamter in den Finger. Dieser wurde hierdurch verletzt, verblieb aber dienstfähig. Im Polizeigewahrsam ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille. Zudem räumte der Mann ein, dass er auch Cannabis konsumiert habe. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der Mann am heutigen Tag entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen tätlichen Angriff gegen einen Vollstreckungsbeamten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell